НАБУ вивчає причетність фірми Онищенка до справи "Чорноморнафтогазу"

Фото: Олександр Онищенко (facebook.com/aleksandr.onyshenko)

Компанія Онищенка є власником ПрАТ "Пласт"

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) розслідують можливу розтрату майна державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз" за змовою зі службовими особами ПрАТ "Пласт", фактичним власником якого є компанія Ostexpert Limited, яка належить народному депутату Олександру Онищенку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Як зазначається, в ухвалі Солом'янського районного суду міста Києва йдеться: детективи, встановили, що "Пласт" за договором спільної діяльності з "Чорноморнафтогазом" реалізував видобутий газ за заниженими цінами фірмам з ознаками фіктивності, однією з яких є фігурант розслідування про "газові схеми" Онищенка ТОВ "ГК "Газовий альянс".

Також слідство встановило, що фірма "Пласт" як оператор спільної діяльності уклала договір із собою ж на виконання робіт із технічної експлуатації виробничих об'єктів. Надалі компанія Онищенка виконала ці роботи на загальну суму 86,9 млн грн.

Крім того, детективи вивчають обставини укладення договору про спільну діяльність між "Пластом" і "Чорноморнафтогазом". Згідно з угодою, "Пласт" мав внести в спільну діяльність грошовий внесок у розмірі 71,64 млн грн, проте вніс лише 1 млн грн. Своєю чергою "Чорноморнафтогаз" вносить у спільну діяльність право користування об'єктами Архангельського газового родовища, а також право користування об'єктами Стрілецького газового родовища, які оцінені в 47,76 млн грн.

За словами детектива, на виконання одного з договорів на Стрілковому газовому родовищі було видобуто 52230,933 тис. куб. м природного газу і ПрАТ "Пласт" отримано 60% прибутку від його реалізації. Водночас за позовом заступника генерального прокурора зазначені договори були визнані недійсними через низку порушень його умов. Зазначений договір був укладений без узгодження з НАК "Нафтогаз України", оскільки вартість газових родовищ перевищувала 10 млн грн, а також був порушений фірмою Онищенка через неповний грошовий внесок.

У НАБУ встановили, що фірма "Пласт" від реалізації за договором спільної діяльності видобутого газу отримала на рахунок у Діамантбанку від ТОВ "Газтранспроект" понад 30,3 млн грн і від "Газового альянсу" – майже 13,3 млн грн. Також фірма Онищенка отримала понад 11 млн грн за виконання робіт із технічної експлуатації виробничих об'єктів, договір про які вона уклала сама із собою. Крім того, компанія "Пласт" має рахунок у банку "Український капітал", за яким детективи просили отримати виписку про рух коштів. Суддя клопотання задовольнив.

РБК-Україна повідомляло, що Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) отримало дозвіл на заочне засудження фігуранта "газової справи" Олександра Онищенка.