Афера з квартирами для Нацгвардії: НАБУ оголосило нові підозри

Встановлено ще двох учасників цієї корупційної схеми
Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів екс-командувачу Національної гвардії, колишньому народному депутату та низці посадовців компанії-забудовниці, які є підозрюваними у заволодінні майном ГУ Національної гвардії України на 81,64 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба НАБУ.
Як зазначається, коло підозрюваних зросло до восьми - встановлено ще двох учасників цієї корупційної схеми, яким 30 квітня 2020 року теж повідомлено про підозру.
Йдеться про екс-заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління та ексзаступника начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.
Як повідомляють у НАБУ, здобуто докази отримання екс-командувачем Нацгвардії неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах компанії-забудовниці. Йдеться про 125 тис. доларів готівки, які він в подальшому розподілив між собою (100 тис. доларів) та заступником начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ (25 тис. доларів).
На підстав здобутих доказів екснародному депутату та посадовцям компанії-забудовниці уточнено підозри. Тож коло підозрюваних та інкриміновані їм злочини виглядають наступним чином:
Зазначимо, екс-нардеп Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.