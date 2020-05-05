Афера з квартирами для Нацгвардії: НАБУ оголосило нові підозри

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Встановлено ще двох учасників цієї корупційної схеми

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили про підозру у вчиненні нових злочинів екс-командувачу Національної гвардії, колишньому народному депутату та низці посадовців компанії-забудовниці, які є підозрюваними у заволодінні майном ГУ Національної гвардії України на 81,64 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба НАБУ.

Як зазначається, коло підозрюваних зросло до восьми - встановлено ще двох учасників цієї корупційної схеми, яким 30 квітня 2020 року теж повідомлено про підозру.

Йдеться про екс-заступника начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління та ексзаступника начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління Збройних сил України.

Як повідомляють у НАБУ, здобуто докази отримання екс-командувачем Нацгвардії неправомірної вигоди за вчинення дій в інтересах компанії-забудовниці. Йдеться про 125 тис. доларів готівки, які він в подальшому розподілив між собою (100 тис. доларів) та заступником начальника Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ (25 тис. доларів).

На підстав здобутих доказів екснародному депутату та посадовцям компанії-забудовниці уточнено підозри. Тож коло підозрюваних та інкриміновані їм злочини виглядають наступним чином:

народний депутат України, бенефіціарний власник (контролер) ТОВ "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, . 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

виконавчий директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" - . 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, . 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

генеральний директор ТОВ "Укрбуд Девелопмент" - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України;

заступник генерального директора ТОВ "Укрбуд Девелопмент" з правових питань - ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

командувач Національної гвардії України - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 368, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України;

начальник Головного квартирно-експлуатаційного управління ЗСУ - ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.4 ст.368 КК України;

заступник начальника відділу централізованих розрахунків, обліку та звітності фінансово-економічного управління Головного квартирно-експлуатаційного управління - ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 369 КК України;

оцінювач - ч.5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України.

Зазначимо, екс-нардеп Максим Микитась проходить підозрюваним в організації корупційної схеми заволодіння нерухомістю в Києві. Мова йде про змову з колишнім командувачем Національної гвардії Юрієм Аллеровим. За версією слідства, підконтрольний Микитасю забудовник будував житловий комплекс на території, закріпленій за Нацгвардією, за умови, що частину квартир віддадуть військовослужбовцям. Згодом замість квартир у центрі Києва військовим запропонували квартири в іншому районі, ціни на житло в якому набагато нижче.