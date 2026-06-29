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Нардепа Кузьминых задержали после 4 лет неявки в суд по делу о взятке

10:22 29.06.2026 Пн
2 мин
Что известно о деле?
aimg Ирина Глухова aimg Юлия Акимова
Фото: нардеп Сергей Кузьминых (facebook com ze zhytomyr67)

НАБУ задержало действующего народного депутата Украины. Его доставили в изолятор временного содержания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.

В САП не называют фамилию задержанного. Однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Сергее Кузьминых.

Почему задержали депутата

Как сообщили в САП, детективы НАБУ задержали обвиняемого во исполнение определения Высшего антикоррупционного суда из-за его систематической неявки на судебные заседания.

Последний раз депутат не явился в суд, ссылаясь на служебную командировку в Испанию.

В настоящее время он доставлен в изолятор временного содержания.

Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без альтернативы залогу назначено на 29 июня 2026 в 11:00.

В чем подозревают нардепа

По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.

По версии следствия, эта сумма составила 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики для коммунальной больницы в Житомире.

Денежные средства были вознаграждением за влияние на должностных лиц медицинского учреждения, чтобы частная компания стала победителем закупки.

Кроме этого, следствие утверждает, что депутат гарантировал за "откат" в 30% содействовать реализации еще двух контрактов - на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования общей стоимостью более 38 млн. гривен.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием.

Почему суд принял решение о задержании

Обвинительный акт по этому делу был передан в суд еще в 2022 году.

В САП отмечают, что почти четыре года депутат неоднократно не приходил на судебные заседания.

В частности, он не явился:

  • 29 октября 2025;
  • 30 марта 2026;
  • 1 июня 2026;
  • 22 июня 2026 года.

За две неявки суд уже применял к нему денежные взыскания.

"Систематическое уклонение обвиняемого от участия в судебном разбирательстве создало реальную угрозу затягивания производства", - говорится в сообщении САП.

Напомним, народного депутата Сергея Кузьминых разоблачили на взятке 28 января 2022 года - во время получения более полумиллиона гривен от представителя поставщика медицинского оборудования.

Депутат отказывался получать повестки и не являлся к следователю - его объявили в розыск.

Впоследствии НАБУ опубликовало оперативное видео по делу разоблаченного на взятке нардепа.

Также ВАКС принял решение о принудительном доставке Кузьминых после того, как он дважды не явился на судебные заседания.

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