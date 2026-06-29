Нардепа Кузьминых задержали после 4 лет неявки в суд по делу о взятке

НАБУ задержало действующего народного депутата Украины. Его доставили в изолятор временного содержания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Специализированную антикоррупционную прокуратуру в Telegram.
В САП не называют фамилию задержанного. Однако, по данным источников РБК-Украина, речь идет о народном депутате от "Слуги народа" Сергее Кузьминых.
Как сообщили в САП, детективы НАБУ задержали обвиняемого во исполнение определения Высшего антикоррупционного суда из-за его систематической неявки на судебные заседания.
Последний раз депутат не явился в суд, ссылаясь на служебную командировку в Испанию.
В настоящее время он доставлен в изолятор временного содержания.
Рассмотрение ходатайства прокурора САП об изменении меры пресечения на содержание под стражей без альтернативы залогу назначено на 29 июня 2026 в 11:00.
По данным следствия, в январе 2022 года народный депутат через доверенное лицо получил 558 тысяч гривен неправомерной выгоды.
По версии следствия, эта сумма составила 30% стоимости договора на поставку системы ультразвуковой диагностики для коммунальной больницы в Житомире.
Денежные средства были вознаграждением за влияние на должностных лиц медицинского учреждения, чтобы частная компания стала победителем закупки.
Кроме этого, следствие утверждает, что депутат гарантировал за "откат" в 30% содействовать реализации еще двух контрактов - на поставку системы магнитно-резонансной томографии и лапароскопического оборудования общей стоимостью более 38 млн. гривен.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление влиянием.
Обвинительный акт по этому делу был передан в суд еще в 2022 году.
В САП отмечают, что почти четыре года депутат неоднократно не приходил на судебные заседания.
В частности, он не явился:
За две неявки суд уже применял к нему денежные взыскания.
"Систематическое уклонение обвиняемого от участия в судебном разбирательстве создало реальную угрозу затягивания производства", - говорится в сообщении САП.
Напомним, народного депутата Сергея Кузьминых разоблачили на взятке 28 января 2022 года - во время получения более полумиллиона гривен от представителя поставщика медицинского оборудования.
Депутат отказывался получать повестки и не являлся к следователю - его объявили в розыск.
Впоследствии НАБУ опубликовало оперативное видео по делу разоблаченного на взятке нардепа.
Также ВАКС принял решение о принудительном доставке Кузьминых после того, как он дважды не явился на судебные заседания.