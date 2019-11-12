НАБУ затримала на хабарі директора одного з департаментів ВП

Співробітники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) затримали на хабарі директора департаменту публічної інформації Офісу президента Світлану Кондзелю. Про це РБК-Україна повідомили джерела в ВП.

Як наголошується, сума хабара складає 150 тис. доларів.

Нагадаємо, в понеділок співробітники Національного антикорупційного бюро в "Райффайзен Банк" затримали Олександра Писарчука. Раніше він обіймав посаду першого заступника голови Національного банку України з липня 2014 року по грудень 2015 року.

Крім того, 12 листопада НАБУ оголосило про підозру чолі "Райффайзен Банку Аваль" і колишньому першому заступнику голови НБУ Олександра Писаруку. Крім нього оголосили підозра ще 7 особам у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Національним банком України ПАТ "Віейбі Банк".

Пізніше НАБУ повідомило подробиці справи про заволодіння 1,2 млрд гривень кредиту Національного банку. Як зазначається, слідство встановило, що до реалізації до заволодіння коштів НБУ можуть бути причетні більше 15 осіб.

Крім того, слідство встановило, що звіти про оцінку нерухомості, під заставу якої "VAB Банк" отримав кредит, були підробленими. Крім того, за оцінкою реальна вартість майна, під яке було дано заставу, не перевищувало 73 млн гривень, про що знали чиновники Нацбанку. Також рішення про надання кредиту було прийнято з порушенням вимог законодавства.