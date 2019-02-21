НАБУ затримало екс-посадовця "Укрзалізниці"

Затриманого підозрюють у причетності до розкрадання 93 млн грн "Укрзалізниці"

В международном аэропорту "Борисполь" 21 февраля задержали бывшего первого заместителя руководителя Филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця", которого подозревают в причастности к хищению 93 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Как отмечается, детективы НАБУ сообщили о подозрении экс-чиновнику "Укрзализныци" в январе этого года (ч.3 ст.27 ч.2 ст.28 ч.1 ст.205 и ч.ч. 2,3 ст.27 ч.5 ст.191 УК Украины), но поскольку тот скрывался от следствия, его объявили в розыск.

На момент совершения преступления экс-чиновник занимал должность помощника одного из народных депутатов, который, по версии следствия, также причастен к коррупционной схеме.

Подозреваемого задержали сотрудники Государственной пограничной службы и передали его детективам НАБУ для проведения следственных действий.

Напомним, 15 января детективы НАБУ сообщили семерым лицам о подозрении в завладении 93,27 млн грн ПАО "Укрзализныця". Как установило следствие, подозреваемые на протяжении декабря 2015–марта 2017 гг. организовали закупку ПАО "Укрзализныця" стрелочной продукции по завышенным ценам с помощью подконтрольных предприятий-посредников.

РБК-Украина писало, что 18 февраля Соломенский районный суд города Киева избрал меры пресечения трем лицам, задержанным по подозрению в завладении 93,2 млн гривен филиала "Центр обеспечения производства" ПАО "Укрзализныця".