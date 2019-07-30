НАБУ затримало екс-заступника начальника поліції Одеської області

Детективи Національного бюро розслідувань (НАБУ) затримали колишнього заступник екс-начальника поліції Одеській області Дмитра Головіна Костянтина Гейко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ у Facebook.

Як повідомляється, Гейко переховувався від слідства.

"Екс-посадовця разом з колишнім начальником ГУ Нацполіції в Одеській області підозрюють у заволодінні великою партією тютюнових виробів, раніше вилучених з незаконного обігу. 25 липня цим двом особам повідомили про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що затриманому екс-голові Національної поліції Одеської області Дмитру Головіну повідомлено про підозру ч. 5 ст.191 КК України, тобто у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

Крім того, Солом'янський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід колишньому керівнику поліції Одеській області Дмитра Головіна у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зазначимо, в листопаді 2017 року слідчі Генеральної прокуратури провели обшук на території Одеського морського торговельного порту у 7 контейнерах, де зберігалися 3,6 млн пачок сигарет для подальшого транзиту. В ході обшуку були вилучені всі пачки сигарет і були передані на зберігання на склад в Одесі. Таким чином цигарки потрапили в Україну без розмитнення.

Згідно з попереднім планом, ці сигарети були "знищити" на підставі рішення слідчого судді, склавши фіктивний акт знищення. Сам товар міг бути проданий в Україні або Європі.