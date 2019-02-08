НАБУ другий день проводить обшуки в "Аграрному фонді"

Детективи розслідують факт розтрати при закупівлі добрив

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ПАО "Аграрный фонд". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ в Facebook.

Как отмечается, следственное действие санкционирована и происходит в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты служебными лицами ПАО "Аграрный фонд" свыше 240 млн гривен государственных средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах.

В НАБУ отметили, что обращались к "Аграрному фонду" с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования. Однако служащие ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы.

"Следовательно, с целью объективного и всестороннего расследования детективы вынуждены изымать их в принудительном порядке. При этом представители ПАО сознательно затягивают завершения следственного действия. Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здания до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководство ПАО неоднократно сообщали заранее. Тем не менее, сотрудников об этом не предупредили и на данный момент люди ожидают на морозе", - сообщили в НАБУ.

Ранее сообщалось, что работа ПАО “Аграрный фонд” 7 февраля в 14:00 была заблокирована работниками Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), которые проводили целый день обыск в центральном офисе госкомпании.

РБК-Украина писало, что НАБУ сообщило о подозрении бывшему генеральному директору государственного предприятия "Украинская студия телевизионных фильмов "Укртелефильм" в нанесении ущерба на 68,72 млн гривен.