"Аграрний фонд" заявляє про блокування його роботи працівниками НАБУ

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У фонді занепокоєні діями антикорупційних органів

Робота ПАО “Аграрний фонд” 7 лютого о 14:00 була заблокована працівниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), що проводили цілий день обшук у центральному офісі держкомпанії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу фонду.

Як повідомляє голова правління Андрій Радченко, такі дії правоохоронних органів є безпідставними, і робота підприємства буде відновлена в найближчий час. Відповідно нема жодного сумніву в тому, що "Аграрному фонду" вдасться профінансувати посівну кампанію 2019-го року в запланованому обсязі.

"Сьогоднішні обшуки в центральному офісі не мають за собою ніяких підстав. Лише за минулий рік Агрофонд наростив показник чистого прибутку на 55% - до 147 млн грн. Мінфін має найближчим часом прийняти рішення про спрямування його у вигляді дивідендів до державного бюджету України. При цьому ми вже третій рік поспіль активно збільшуємо нашу присутність на ринку", - сказав Радченко.

Він нагадав, що у 2015 році, коли його команда очолила Агрофонд, його дохід складав всього 2,9 млрд грн, тоді як сьогодні він майже втричі більший – 6,9 млрд грн.

"В то й же час ми, фактично, виконуємо і функцію регулятора на аграрному ринку фінансуючи посівну. Ми поважаємо роботу всіх антикорупційних та правоохоронних органів держави і всіляко сприяємо їй, регулярно направляючи виявлені нашою службою безпеки недоліки та порушення у прокуратуру та МВД для відповідного реагування. Я завжди сповідував у держкомпанії ідеологію нульової толерантності до будь-яких проявів корупції", - сказав Радченко.

Однак він висловив занепокоєння сьогоднішніми діями антикорупційних органів.

"Вони ставлять під удар не лише нашу роботу та рівень надходжень дивідендів до держави, а й всю програму підтримки дрібних та середніх фермерів України, що через своє кредитування добривами здійснює Аграрний фонд. Тому я просто вимушений сьогодні звернутись напряму до президента України, прем’єр-міністра України, профільного міністра, депутатського корпусу Верховної ради, зокрема аграрного комітету із проханням оперативно втрутитись та взяти під особистий контроль ситуацію, що розгортається сьогодні навколо Аграрного фонду", - заявив Андрій Радченко

Нагадаємо, ПАО "Аграрний фонд" - провідний оператор аграрного сектору України та займає 20 % внутрішнього ринку продовольчого зерна, частка Агрофонду на ринку борошна України складає 13%. Паралельно, через форвардні програми кредитування аграріїв “Аграрний фонд” виступає найбільшим кредитором АПК в Україні та гарантує фінансування посівної кампанії, як складову економічної безпеки держави.

ПАО “Аграрний фонд” входить до топ-100 платників податків України. У 2018-ому році підприємство сплатило до бюджету 71 млн грн дивідендів, а сумарно за 2016-2018 роки сума перерахованих державі дивідендів склала 211,5 млн грн. За цей же час активи підприємства зросли на 48% - із 5,96 млрд грн до 8,8 млрд грн.