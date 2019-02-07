НАБУ повідомило про підозру екс-директору "Укртелефільму"

Ілюстративне фото (nabu.gov.ua)

Його затримали правоохоронці

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) повідомили про підозру колишньому генеральному директору державного підприємства "Українська студія телевізійних фільмів "Укртелефільм" у завданні збитків на 68,72 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначається, дії екс-посадовця кваліфіковано за ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.4 ст.358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків) Кримінального кодексу України.

Також про підозру повідомлено ще двом його співучасникам: організатору схеми - у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.27, ч.2 ст. 364, ч.ч. 1, 4 ст. 358, ч.3 ст.209 КК України, директору комерційного товариства (ТОВ) - у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.4 ст. 358, ч.3 ст.209 КК України.

За версією слідства, колишній керівник "Укртелефільму" у змові з приватними особами відчужив на користь ТОВ майнові права на 67 об’єктів нерухомого майна (квартири, нежитлові приміщення, паркомісця), яке розташоване у місті Києві.

В листопаді 2018 року Господарський суд м. Києва визнав договір купівлі-продажу зазначених майнових прав із усіма додатковими угодами, змінами та доповненнями до нього, недійсним із моменту укладання.

Підозрювані затримані в порядку ст.208 КПК України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із лютого 2018 року.

За інформацією "Слова і Діла", йдеться про екс-директора "Укртелефільму" Віктора Підлісного. Крім того повідомляється, що підозру оголошено директору ТОВ "Лодокс".

РБК-Україна повідомляло, що генеральному директору заводу "Маяк" повідомили про підозру через невиплату заробітної плати працівникам на суму понад 11 млн гривень.