Экс-партнер Коломойского и Боголюбова обратился к президенту и Кабмину из-за продажи порта "Бориваж": подробности

Алексей Мартынов, бывший акционер и член наблюдательного совета ПАО КБ "ПриватБанк", обратился к президенту Владимиру Зеленскому и Кабмину из-за продажи порта "Бориваж", которая может состояться 23 декабря 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публичное обращение адвоката Алексея Мартынова к президенту Украины и министру юстиции Украины.

"В последние месяцы в СМИ широко освещается скандал с продажей кредитов выданных до национализации ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" в пользу ООО "БОРИВАЖ" в общей сумме более 5 млрд долларов, из которых следует, что ООО "БОРИВАЖ" является владельцем критически важного для Украины зернового терминала в порту "Южный", который передан в залог банку", - говорится в обращении.

По словам бизнесмена, официальными бенефициарами и владельцами зернового терминала являются Коломойский И.В. и Боголюбов Г.Б. Рыночная стоимость зернового терминала составляет не менее 15 млрд грн.

"Уже более 6 лет должностные лица ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" и привлеченные ими юристы не принимают необходимых мер по обращению взыскания на зерновой терминал и он работает на Коломойского И.В. и Боголюбова Г.Б. Господином Боголюбовым Г.Б. и должностными лицами ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" была разработана и воплощена в жизнь схема по завладению зерновым терминалом без полного погашения кредитов, в результате которой государству будет нанесен ущерб минимум в 3 млрд грн", - отметил Мартынов.

Кроме того, сейчас ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" выставил на продажу кредиты ООО "БОРИВАЖ" и может продать их по заниженной стоимости в размере 2 млрд грн.

Высший антикоррупционный суд Украины обязал НАБУ возбудить уголовное дело по этому поводу. Также постановлением Шевченковского районного суда от 18 декабря запрещено ПАО КБ "ПРИВАТБАНК" совершать действия по продаже кредитов ООО "БОРИВАЖ".

"Однако должностные лица банка продолжают аукцион регистрируя новых участников на нем. Несмотря на судебные запреты и уголовные дела, должностные лица и в настоящее время ни остановили, ни отменили аукцион", - добавляет Алексей Мартынов.

Напомним, ранее Высший антикоррупционный суд обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о продаже кредитов порта "Бориваж" по заниженной стоимости.