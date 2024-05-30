На Одесской таможне проводят обыски по делу об экспорте нелегального зерна, - источники
На Одесской таможне и ее постах проводят обыски. Следственные действия проводят по делу об экспорте нелегального зерна.
Об этом сообщили РБК-Украина источники в силовых структурах.
"Прямо сейчас БЭБ проводит обыски на Одесской таможне и на ее таможенных постах. Изымается документация, связанная с экспортом и служебная таможенная документация", - отмечают источники.
Детективы Бюро экономической безопасности вручают подозрения и ходатайства о содержании под стражей работникам таможни, которые вовлечены в схему экспорта нелегального зерна.
Как сообщается, известно уже о четырех должностных лицах таможни, получивших подозрения. Следственные действия продолжаются.
Проверка таможни
Напомним, что в феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили о начале масштабной спецоперации. Правоохранители проводили обыски и проверки по всей вертикали таможни.
В том же месяце СБУ сообщила, что разоблачила коррупционные схемы на таможнях в Черновицкой и Одесской областях. К схемам были причастны руководители таможенных постов.
Это не редкий случай коррупционных злоупотреблений среди представителей таможни. На той же Одесской таможне разоблачили чиновника, который помогал ввозить незадекларированные наличные. Он требовал "отката".
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