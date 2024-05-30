На Одесской таможне проводят обыски по делу об экспорте нелегального зерна, - источники

На Одесской таможне и ее постах проводят обыски. Следственные действия проводят по делу об экспорте нелегального зерна.

Об этом сообщили РБК-Украина источники в силовых структурах.

"Прямо сейчас БЭБ проводит обыски на Одесской таможне и на ее таможенных постах. Изымается документация, связанная с экспортом и служебная таможенная документация", - отмечают источники.

Детективы Бюро экономической безопасности вручают подозрения и ходатайства о содержании под стражей работникам таможни, которые вовлечены в схему экспорта нелегального зерна.

Как сообщается, известно уже о четырех должностных лицах таможни, получивших подозрения. Следственные действия продолжаются.