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На Одесской таможне проводят обыски по делу об экспорте нелегального зерна, - источники

Одесса, Четверг 30 мая 2024 14:31
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На Одесской таможне проводят обыски по делу об экспорте нелегального зерна, - источники Фото: на Одесской таможне проводят обыски (источники РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов, Наталья Юрченко

На Одесской таможне и ее постах проводят обыски. Следственные действия проводят по делу об экспорте нелегального зерна.

Об этом сообщили РБК-Украина источники в силовых структурах.

"Прямо сейчас БЭБ проводит обыски на Одесской таможне и на ее таможенных постах. Изымается документация, связанная с экспортом и служебная таможенная документация", - отмечают источники.

Детективы Бюро экономической безопасности вручают подозрения и ходатайства о содержании под стражей работникам таможни, которые вовлечены в схему экспорта нелегального зерна.

Как сообщается, известно уже о четырех должностных лицах таможни, получивших подозрения. Следственные действия продолжаются.

Проверка таможни

Напомним, что в феврале 2023 года Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований объявили о начале масштабной спецоперации. Правоохранители проводили обыски и проверки по всей вертикали таможни.

В том же месяце СБУ сообщила, что разоблачила коррупционные схемы на таможнях в Черновицкой и Одесской областях. К схемам были причастны руководители таможенных постов.

Это не редкий случай коррупционных злоупотреблений среди представителей таможни. На той же Одесской таможне разоблачили чиновника, который помогал ввозить незадекларированные наличные. Он требовал "отката".

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Государственная таможенная служба Бюро экономической безопасности
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