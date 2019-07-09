В уряді спростували затримання Трубарова

Фото: Віталій Трубаров (РБК-Україна)

Трубаров присутній на засіданні урядового комітету

Віце-прем'єр Павло Розенко спростував інформацію, розміщену у засобах масової інформації, про затримання правоохоронцями в.о. голови Фонду державного майна України Віталія Трубарова. Про це Розенко написав на своїй сторінці у Facebook.

Розенко виклав фотографію усміхненого Трубарова і написав: "Тут пройшла інформація, що затриманий в.о. глави Фонду держмайна Віталій Трубаров... Хм... А хто ж в мене зараз на засіданні Урядового комітету присутній?"

У той же час керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в коментарі РБК-Україна заявив, що інформація про затримання Трубарова не відповідає дійсності.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що НАБУ затримало в.о. глави Фонду державного майна Віталія Трубарова, а в його кабінеті проводять обшуки.

Відзначимо, в жовтні 2018 року Національні агентство по запобіганню корупції (НАЗК) за результатами позапланових перевірок на Державному підприємстві "Первомайськвугілля" і в Фонді державного майна України внесло приписи міністру енергетики та вугільної промисловості України Ігорю Насалику і в.о. глави Фонду державного майна України Віталію Трубарову.