НАБУ і САП повідомили про підозру екс-керівнику "Укркосмосу"

Підозрювані вивели за кордон і легалізували 8,2 млн доларів

Детективы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) сообщили бывшему руководителю ГП "Укркосмос" о подозрении в злоупотреблении своим служебным положением по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как сообщается, внештатному советнику сообщено новое подозрение в организации злоупотребления служебным лицом своим служебным положением (ч.3 ст.27, ч.2 ст.364, ч.5 ст.191 ч.3 ст.209 УК Украины).

Экс-руководитель ГП является третьим подозреваемым в уголовном производстве, которое расследуют детективы НАБУ. Еще двум лицам - экс-внештатному советнику генерального директора Национального космического агентства Украины и лицу-посреднику - о подозрении былосообщено в декабре 2018 года.

В течение 2011-2017 годов подозреваемые организовали схему, в результате которой вывели за границу и легализовали 8245 млн долл., предназначенных для строительства ракеты-носителя на мощностях ГП "ПО Южмаш", и выделенных по кредиту Канадского экспортного агентства под гарантии правительства Украины в размере 2924 млн долларов.

Напомним, в декабре 2018 года НАБУ опубликовало схему растраты и легализации средств, предназначенных для строительства ракеты-носителя, которая должна была вывести на космическую орбиту первый украинский спутник "Лыбидь".

Ранее, 4 декабря, детективы НАБУ сообщили о подозрении двум лицам, предположительно причастным к нанесению 8,2 долларов убытков Государственному предприятию "Укркосмос".

6 декабря, суд отправил под круглосуточный домашний арест бывшего внештатного советника генерального директора Государственного космического агентства Украины Михаила Гриншпона, которого подозревают в нанесении 8,24 млн долларов убытков государственному предприятию "Укркосмос".

Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 3 ст. 209 ("Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.