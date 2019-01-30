НАБУ і САП повідомили про підозру екс-керівнику "Укркосмосу"

Ілюстративне фото (nkau.gov.ua)

Підозрювані вивели за кордон і легалізували 8,2 млн доларів

Детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) під процесуальним керівництвом прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомили колишньому керівнику ДП "Укркосмос" про підозру у зловживанні своїм службовим становищем за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

Як повідомляється, позаштатному раднику повідомлено про нову підозру в організації зловживання службовою особою своїм службовим становищем (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст. 209 КК України).

Екс-керівник ДП є третім підозрюваним у кримінальному провадженні, яке розслідують детективи НАБУ. Ще двом особам - екс-позаштатному раднику генерального директора Національного космічного агентства України особи-посередника - про підозру былосообщено в грудні 2018 року.

Протягом 2011-2017 років підозрювані організували схему, в результаті якої вивели за кордон і легалізували 8245 млн дол., призначених для будівництва ракети-носія на потужностях ДП "ВО Південмаш", і виділених по кредиту Канадського експортного агентства під гарантії уряду України в розмірі 2924 млн доларів.

Нагадаємо, в грудні 2018 року НАБУ опублікувало схему розтрати і легалізації коштів, призначених для будівництва ракети-носія, яка повинна була вивести на космічну орбіту перший український супутник "Либідь".

Раніше, 4 грудня, детективи НАБУ повідомили про підозру двом особам, ймовірно причетним до нанесення 8,2 доларів збитків Державному підприємству "Укркосмос".

6 грудня, суд відправив цілодобовий під домашній арешт колишнього позаштатного радника генерального директора Державного космічного агентства України Михайла Гриншпона, якого підозрюють у нанесенні 8,24 млн доларів збитків державному підприємству "Укркосмос".

Його підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5. 191 ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 209 ("Легалізація (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.