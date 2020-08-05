НАБУ і САП відправили до суду обвинувальний акт проти Труханова

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура направили в суд обвинувальний акт у справі про декларування недостовірної інформації мером Одеси Геннадієм Трухановим. Йдеться про декларацію Труханова за 2017 рік.

Про це повідомили в САП.

Справу Труханова розглядатиме по суті Вищий антикорупційний суд.

"міський голова не вказав у декларації майно та доходи, що належали його дружині. Зокрема, квартиру у м. Одесі, паркомісця, автомобіль, а також корпоративні права тощо. Загальна вартість незадекларованого майна сягає майже 16,3 млн гривень", - йдеться в повідомленні.

У САП нагадали, що Труханову повідомили про підозру в зазначеному правопорушенні ще 14 квітня. 5 червня матеріали справи відкрили для ознайомлення підозрюваному і його захисникам.

Нагадаємо, ВАКС на даний момент розглядає дві справи проти Труханова - про декларування недостовірної інформації за 2015-2016 роки, а також про присвоєння 92 млн гривень у результаті схеми з придбання будівлі заводу "Краян".

У червні завершилося розслідування ще однієї справи проти Труханова.

У квітні Труханову повідомили про ще одну підозру щодо недостовірного декларування.