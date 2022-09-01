Нараховували надбавки до зарплат: НАБУ підозрює посадовців порту "Южний"

Посадовці порту "Южний" нараховували собі зайві надбавки до зарплат у 2020 році, попри обмеження, які буле введені Кабміном. Збитки сягнули майже 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку НАБУ .

Правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям ДП МТП "Южний", які на думку слідства заволоділи сумою у майже 1,5 млн гривень. Серед них в.о директора, головний бухгалтер та заступник директора.

"З квітня по серпень 2020 року, попри обмеження, встановлені урядом щодо виплати заробітної плати (не більше 47,2 тис. гривень) через COVID-19, в.о. директора порту "Южний" забезпечив зайве нарахування собі заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Посадовців підозрюють у "привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем". За вчинене вони можуть отримати до 12 років позбавлення волі.