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Нараховували надбавки до зарплат: НАБУ підозрює посадовців порту "Южний"

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Україна, Четвер 01 вересня 2022 16:48
Нараховували надбавки до зарплат: НАБУ підозрює посадовців порту "Южний" Фото: НАБУ вручила підозри посадовцям порту "Южний" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Посадовці порту "Южний" нараховували собі зайві надбавки до зарплат у 2020 році, попри обмеження, які буле введені Кабміном. Збитки сягнули майже 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку НАБУ.

Правоохоронці повідомили про підозру трьом посадовцям ДП МТП "Южний", які на думку слідства заволоділи сумою у майже 1,5 млн гривень. Серед них в.о директора, головний бухгалтер та заступник директора.

"З квітня по серпень 2020 року, попри обмеження, встановлені урядом щодо виплати заробітної плати (не більше 47,2 тис. гривень) через COVID-19, в.о. директора порту "Южний" забезпечив зайве нарахування собі заробітної плати", - йдеться у повідомленні.

Нараховували надбавки до зарплат: НАБУ підозрює посадовців порту &quot;Южний&quot;

Посадовців підозрюють у "привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем". За вчинене вони можуть отримати до 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що нещодавно НАБУ затримало голову райсуду у Кіровоградській області.

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