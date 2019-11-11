ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

ДБР проводить обшуки в Держрезерві

Новини » Суспільство     11.11.2019 - 12:59
ДБР проводить обшуки в Держрезерві
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Держрезерв підозрюють у нанесенні збитків державі на 60,5 млн гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в Державному агентстві резерву України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника директора ДБР Ольги Варченко Facebook.

Як повідомила Варченко, ДБР проводить санкціоновані судом обшуки і тимчасові доступи до документів на складах і на одному з підприємств Держрезерву через простроченої продукції на складах.

"За попередніми даними, в результаті неналежного виконання своїх обов'язків керівництвом і посадовими особами Державного агентства резерву України, на складах накопичилися продукти з простроченим терміном зберігання. За попередньою оцінкою, сума збитку складає близько 60,5 мільйона гривень", - повідомила Варченко.

Повідомляється, що ДБР розслідує можливе неналежне виконання своїх службових обов'язків керівництвом та посадовими особами Держрезерву, що спричинили тяжкі наслідки державним інтересам України. Санкція статті 367 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Національне агентство з питань запобігання корупції винесло у вересні припис голові Державного агенства резерву Павлу Котову. Приписи були внесені з-за порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки та запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Також повідомлялося, що в червні Кабмін відсторонив від посади голову Держрезерву Вадима Мосійчука, у якого НАЗК виявило виявило недостовірне декларування.

ДБР перевіряє податківців, які не помітили несплату акцизу на 1,6 млн гривень У Києві в одному з бізнес-центрів проходять обшуки
Новини України обшукГосрезервДБР
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся