ДБР проводить обшуки в Держрезерві

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Держрезерв підозрюють у нанесенні збитків державі на 60,5 млн гривень

Державне бюро розслідувань (ДБР) проводить обшуки в Державному агентстві резерву України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення заступника директора ДБР Ольги Варченко Facebook.

Як повідомила Варченко, ДБР проводить санкціоновані судом обшуки і тимчасові доступи до документів на складах і на одному з підприємств Держрезерву через простроченої продукції на складах.

"За попередніми даними, в результаті неналежного виконання своїх обов'язків керівництвом і посадовими особами Державного агентства резерву України, на складах накопичилися продукти з простроченим терміном зберігання. За попередньою оцінкою, сума збитку складає близько 60,5 мільйона гривень", - повідомила Варченко.

Повідомляється, що ДБР розслідує можливе неналежне виконання своїх службових обов'язків керівництвом та посадовими особами Держрезерву, що спричинили тяжкі наслідки державним інтересам України. Санкція статті 367 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 2 до 5 років.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Національне агентство з питань запобігання корупції винесло у вересні припис голові Державного агенства резерву Павлу Котову. Приписи були внесені з-за порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки та запобігання і врегулювання конфлікту інтересів.

Також повідомлялося, що в червні Кабмін відсторонив від посади голову Держрезерву Вадима Мосійчука, у якого НАЗК виявило виявило недостовірне декларування.