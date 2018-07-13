НАБУ розслідує ще два епізоди у справі Мартиненка

Мартиненко організував корупційну схему, в результаті якої інтересам "Енергоатому" завдано шкоди в розмірі 6,4 млн євро

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують ще два кримінальні провадження щодо колишнього народного депутата Миколи Мартиненка у справі заволодіння коштами НАЕК "Енергоатом" в різні періоди часу. Про це йдеться в рішенні Солом'янського районного суду міста Києва, повідомляє "Слово і Діло".

Як повідомляється, НАБУ вже завершило розслідувати епізод щодо заволодіння коштами "Енергоатому" в період 2008-2012 років. За версією слідства, Мартиненко в змові з трьома особами організував корупційну схему, в результаті якої інтересам "Енергоатому" завдали шкоди в розмірі 6,4 млн євро.

Детективи НАБУ встановили, що учасники угруповання в 2008-2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнана чеська компанія Škoda JS із завищеними на 6,4 млн євро цінами. В подальшому Škoda JS перерахувала 6,4 млн євро на рахунок BRADCREST INVESTMENT SA (Панама), єдиним власником якої є Мартиненко.

Наступний епізод, який з 6 червня розслідує Бюро, вони отримали з прокуратури Праги за запитом про прийняття кримінального провадження. Завдяки даним чеських правоохоронців вдалося встановити, що в період із квітня 2014 року за такими ж обставинами, як у період 2008-2012 років, на користь компанії Bradcrest Investment SA фірма Skoda JS перерахувала 390,5 тис. євро на рахунок Devecom Company Limited, відкритий у банку Eurobank Cyprus Ltd. При цьому також встановлено, що представником компаній Bradcrest Investment S.A. і Devecom Company Limited була одна й та ж особа.

Також детективи НАБУ розслідують аналогічний епізод, але в період 2012-2016 років. У Бюро встановили, що компанія Skoda JS в зазначений період за нібито надані консалтингові послуги перераховувала отримані від "Енергоатому" кошти на рахунок BARTON BUSINESS LLC (Домініканська Республіка) в розмірі 2,16 млн євро; на рахунок VISILOGIK LIMITED (Домініканська Республіка) в розмірі 100 тис. євро; на рахунок INLORD SALES LLP в розмірі майже 2 млн євро і на рахунок Devecom Company Limited в розмірі 390,56 тис. євро. Таким чином, у зазначений період відбулося заволодіння коштами "Енергоатому" на загальну суму 4,65 млн євро (137,72 млн грн на сьогодні).

У рамках цих справ детективи отримали доступ до інформації за рахунком Devecom Company Limited у банку Eurobank Cyprus Ltd, у тому числі до виписки про рух коштів. Також у Бюро отримали доступ до документів Національного банку та Кабінету міністрів. У Нацбанку детективи хочуть знайти листи або запити "Енергоатому" до НБУ про дозвіл на укладення кредитних угод із чеським банком CESKA EXPORTNI BANKA, в Кабміні - документи про затвердження фінансових планів "Енергоатому" або проектів.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Національному антикорупційному бюро виділили і спростували 5 основних міфів навколо розслідування у справі колишнього народного депутата фракції "Народний фронт" Миколи Мартиненка.