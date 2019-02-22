НАБУ проводить обшуки у керівників Полтавської ОДА

Обшуки проходять в зв'язку з розкраданнями на реконструкції аеропорту та утриманні доріг

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводит обыски у руководителей Полтавской областной государственной администрации (ОГА). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное интернет-издание "Полтавщина".

Сообщается, что детективы провели обыски по месту жительства первого замглавы Полтавской ОГА Андрея Песоцкого и у директора Департамента строительства, градостроительства и архитектуры Тимофея Голбана. Также обыски провели в их рабочих кабинетах и в кабинете главы ОГА Валерия Головко. Также следственные действия прошли у советника Песоцкого Александра Литвинова.

Также сообщается, что обыски проходят по делу о реконструкции Полтавского аэропорта, а также содержании дорог в области. В частности, у НАБУ есть вопросы по компании "Алви Род", которая получила средства на содержание, однако фактически работ не выполняла.

Предполагается, что Песоцкого, Голбана и Литвинова доставят в Киев для избрания меры пресечения.

Напомним, на этой неделе прошли обыски в департаменте энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий Николаевского городского совета.

Позже в полиции объяснили, что обыски проводились рамках уголовного дела по факту растраты имущества.