ДБР провело обшуки вдома у Грановського

Фото: ДБР (РБК-Україна)

Також ДБР провело обшуки у ексголови ЦВК

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшуки за фактом зняття з виборів влітку 2019 року кандидата в депутати по 169 округу Олександра Куницького в інтересах іншого кандидата по цьому округу Олександра Грановського. Про це повідомили в прес-службі ДБР, передає РБК-Україна з посиланням на "Страну".

Як повідомляється, обшуки пройшли і вдома у Грановського, і у колишньої глави Центральної виборчої комісії (ЦВК) Тетяни Сліпачук, а також адвокатів юридичної фірми EQUITY, яку пов'язують з Грановським.

За даними видання, слідчі дії відбулися в рамках розслідування, яке проводить ДБР за заявою Куницького, нині народного депутата від партії "Слуга народу", поданого 16 липня 2019 року, щодо неправомірних дій членів ЦВК і ексдепутата від БПП Грановського.

11 липня ЦВК скасувала реєстрацію Куницького на виборах, пославшись на інформацію від Державної прикордонної служби, про те, що Куницький протягом останніх п'яти перед днем позачергових виборів виїжджав за межі України на період, що перевищує 90 календарних днів. При цьому комісія не взяла до уваги доводи Куницького, що він був відсутній в Україні у зв'язку з перебуванням у службових відрядженнях.

Рішення по Куницькому ЦВК прийняла в результаті скарги кандидата в депутати по округу 169 Олега Петриченка, в якій він просив встановити порушення Куницьким вимог виборчого закону. Сам Петриченко не робив жодних дій на окрузі у зв'язку з його балотуванням і був, очевидно, технічним кандидатом.

Куницький заявив, що ЦВК прийняла політично мотивоване рішення про зняття його з виборів на користь Грановського, в результаті чого 9 "замотивованих" Грановським членів ЦВК проголосували за скасування його реєстрації кандидатом у депутати.

Грановський балотувався в окрузі №169 у парламент як самовисуванець, незважаючи на те, що в Раді він входив у фракцію БПП.

Пізніше Шостий апеляційний адміністративний суд скасував рішення ЦВК про зняття з виборів Куницького, і в результаті на парламентських виборах 21 липня він переміг у мажоритарному окрузі 169, ставши нардепом.