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НАБУ проводит обыски в Мининформполитики

Новости » Общество     26.12.2019 - 14:57
НАБУ проводит обыски в Мининформполитики
Фото: НАБУ (U. S. Embassy Kyiv Ukraine)

Обыски проводят в рамках расследования проведения тендера на 15 млн гривен на продвижение бренда Украины на телеканале CNN

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в Министерстве информационной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение государственного секретаря Министерства культуры, молодежи и спорта Артема Биденко в Facebook.

По словам Биденко, обыски проходят в рамках дела в отношении тендера на сумму 15 млн гривен на продвижении Украины и бренда UkraineNOW на телеканале CNN, который был проведен в 2018 году.

"Сегодня в Министерстве информационной политики Украины и ГП "Защита информационного пространства", подчиненном Министерству происходят обыски НАБУ. По версии следствия, победитель тендера компания CFC Consulting не разместила рекламу, несмотря на наличие актов выполненных работ от CNN. МИП нечего скрывать, мы максимально сотрудничали и сотрудничаем со следствием, чтобы как можно быстрее зафиксировать выводы", - написал Биденко.

Отметим, в начале сентября Кабмин ликвидировал Министерство культуры и Министерство молодежи и спорта, сформировав на основе Мининформполитики Министерство культуры, молодежи и спорта Украины.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что сотрудники Государственного бюро расследований провели обыски по факту снятия с выборов летом 2019 года кандидата в депутаты по 169 округу Александра Куницкого в интересах другого кандидата по этому округу Александра Грановского. Также ГБР провело обыски у экс-главы ЦИК Татьяны Слипачук.

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