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НАБУ проводить обшуки на Криворізькій теплоцентралі

Новини » Суспільство   

Причину обшуків поки не називають

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідувань (НАБУ) проводять обшуки на території АТ "Криворізька теплоцентраль". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "Перший міський".

Як повідомляється, детективи оглянули кабінет директора, приміщення, де працюють IT-фахівці, а також бухгалтерію і виробничий відділ.

Причина, по якій детективи НАБУ проводять обшуки на підприємство, поки не повідомляється.

"Зараз тут НАБУ проводить слідчий дії. Більше ніякої інформації поки я не можу надати", - заявив детектив НАБУ Микола Карась.

Як повідомили в прес-службі НАБУ, інформація з обшуку уточнюється.

Нагадаємо, РБК-Україна повідомляло, що Кабінет міністрів опублікував розпорядження №358 про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році, який входить "Криворізька теплоцентраль".

Крім того, в серпні 2018 року прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства "Криворізька теплоцентраль".

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