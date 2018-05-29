Кабмін опублікував остаточний список об'єктів великої приватизації на 2018 рік

З остаточного списку приватизації виключили три підприємства

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження №358 про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році. Документ розміщений на сайті уряду.

У розпорядженні зазначається, що до переліку увійшли 23 об'єкти великої приватизації. Зокрема, п'ять обленерго: "Тернопільобленерго", "Запоріжжяобленерго", "Харківобленерго", "Миколаївобленерго", "Хмельницькобленерго"; чотири теплогенеруючих підприємства: "Херсонська ТЕЦ", "Дніпровська ТЕЦ", "Криворізька теплоцентраль", "Сєвєродонецька теплоелектроцентраль", а також компанія "Центренерго". Також до переліку увійшли підприємство "Об'єднана гірничо-хімічна компанія", вугільна компанія "Краснолиманська", "Турбоатом", "Азовмаш", завод "Електроважмаш", "Дніпровський електровозобудівний завод", "Одеський припортовий завод", "Сумихімпром", "Запорізький титано-магнієвий комбінат", "Президент-Готель", ВАТ "Оріана", ПрАТ "Індар", "Украгролізинг".

Підкреслимо, що зі списку виключили три підприємства - "Завод алюмінієвої фольги", "Аграрний фонд" і "Державну продовольчо-зернову корпорацію України". Відзначимо, що на засіданні 10 травня уряд затвердив перелік великої приватизації із 26 об'єктів, у який ці підприємства були включені.

Нагадаємо, раніше глава Кабміну Володимир Гройсман під час години запитань до уряду у парламенті заявив, що завод "Турбоатом" не буде приватизований.