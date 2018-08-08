До суду направлено обвинувачення щодо в.о. гендиректора ДП "Криворізька теплоцентраль"

Через махінації бюджетні підприємства, установи та організації безпідставно перерахували ТЕЦ понад 5,7 млн гривень

Прокуратура Дніпропетровської області направила до суду обвинувальний акт стосовно колишнього виконуючого обов'язки генерального директора державного підприємства "Криворізька теплоцентраль". Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури.

Обвинувачення направлено до суду за ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 367 Кримінального кодексу України (зловживання службовим становищем та службова недбалість, що спричинили тяжкі наслідки).

Повідомляється, що підозрюваний, зловживаючи службовим становищем, підписав документи про необхідність отримання підприємством коштів субвенції, виділеної з держбюджету, включивши туди завищені витрати на паливно-мастильні матеріали, амортизаційні витрати та понаднормові втрати теплової енергії в мережах. Однак директор достовірно знав, що включені ним до субвенції витрати не підтверджені даними бухгалтерського обліку. Таким чином, підприємству безпідставно перерахували понад 4,2 млн гривень бюджетних коштів.

Крім того, в.о. гендиректора двічі своєчасно не погодив та не підписав інвестиційну програму підприємства, в якій не надано в повному обсязі обґрунтування вартості запланованих заходів та завищено обсяг фінансування амортизаційних відрахувань, а також не надано рішення органу місцевого самоврядування щодо погодження вказаної програми.

"Незважаючи на те, що інвестиційна програма підприємства на 2014-2016 роки затверджена не була, інвестиційну складову включено до структури тарифу, через що споживачі - бюджетні підприємства, установи та організації - безпідставно перерахували ТЕЦ понад 5,7 млн гривень", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна, Кабінет міністрів опублікував розпорядження №358 про затвердження переліку об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають приватизації в 2018 році, у який входить "Криворізька теплоцентраль". Раніше агентство повідомляло, що на початку травня урядовий комітет з економічної політики затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік.