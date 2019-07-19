НАБУ проводить обшуки в колишньої компанії Гонтаревої

Детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшук в офіс інвестиційної компанії "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

Про обшук повідомили і в самій компанії. Як наголошується в заяві ICU, обшук проходить рамках кримінального провадження щодо посадових осіб НКРЕКП.

При цьому в інвесткомпанії зазначили, що вже відповіли на всі запити НАБУ на надання інформації "щодо угод з цінними паперами компанії DTEK Finance PLC. (Великобританія) в рамках кримінального провадження".

Нагадаємо, у 2007-2014 роках головою ради директорів групи ICU була Валерія Гонтарева. У 2014 році після призначення головою Національного банку Гонтарева продала свою частку в компанії.

Зазначимо також, що сьогодні детективи Національного антикорупційного бюро проводять обшуки в спортивному клубі "5 елемент" за справі "Укроборонпрому". Цей спортивний клуб пов'язують з п'ятим президентом України Петром Порошенком і його партнером Ігорем Кононенко.