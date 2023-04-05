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НАБУ проводит в Харьковской ОВА следственные действия

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Харьков, Среда 05 апреля 2023 15:45
НАБУ проводит в Харьковской ОВА следственные действия Фото: НАБУ проводит в Харьковской ОВА следственные действия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 5 апреля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят следственные действия в Харьковской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА в Telegram.

В ведомстве отмечают, что следственные действия происходят в структурных подразделениях ОВА. В частности, у руководства аппарата областной военной администрации и департамента агропромышленного развития.

"ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и способствует его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - добавляют в Харьковской ОВА.

Стоит заметить, что ранее информация об "обысках в ОВА" появилась в харьковских СМИ.

Напомним, ранее стало известно, что замглавы Одесской ОВА, которого подозревали в мошенничестве, уволили.

Также мы писали, что в Одесской ОВА прошли обыски. Их провели сотрудники ГБР.

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