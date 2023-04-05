НАБУ проводит в Харьковской ОВА следственные действия

Сегодня, 5 апреля, сотрудники Национального антикоррупционного бюро проводят следственные действия в Харьковской областной военной администрации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую ОВА в Telegram .

В ведомстве отмечают, что следственные действия происходят в структурных подразделениях ОВА. В частности, у руководства аппарата областной военной администрации и департамента агропромышленного развития.

"ОВА со своей стороны максимально и всесторонне сотрудничает с НАБУ и способствует его работе, предоставляет детективам Агентства все запрашиваемые документы и необходимую информацию", - добавляют в Харьковской ОВА.

Стоит заметить, что ранее информация об "обысках в ОВА" появилась в харьковских СМИ.