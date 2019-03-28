ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Календар виборів
Результати опитувань по регіонах України
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ перевірить причетність Кононенка до розкрадання коштів обленерго

Новини » Політика    28.03.2019 - 22:08
НАБУ перевірить причетність Кононенка до розкрадання коштів обленерго
Фото: Ігор Кононенко (Уніан)

НАБУ передало в суд матеріали у справі щодо повернення коштів обленерго, - Войтюк

НАБУ перевірить причетність народного депутата Ігоря Кононенка до корупційних схем з розкрадання коштів обленерго. Про це в ефірі програми "Схеми" повідомив детектив Національного антикорупційного бюро України Роман Войтюк, передає РБК-Україна

"На даний час у кримінальному провадженні не здобуто документальних відомостей, які б підтверджували причетність Ігоря Кононенка до вчинення даних корупційних правопорушень. Проте ця інформація для нас цікава і ми її перевіряємо", - заявив Роман Войтюк.

За його словами, НАБУ передало в суд матеріали у справі щодо повернення коштів обленерго. 

Так, в суді намагаються довести незаконність підписання тристоронніх контрактів за посередництва приватної фірми. 

"Всі позивні заяви НАБУ задоволені. Загальна сумма складає понад 1,4 млрд гривень. На даний час забеспечено відшкодування понад 150 мільйонів гривень", - повідомив Войтюк.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що НАБУ викликало першого заступника голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігоря Кононенка на допит у справі Олександра Онищенка.Його допитають у справі, пов'язаній з хабарами за голосування у Верховній раді.

У ДБР прокоментували можливий вплив Ситника на вибори у США У НАБУ заявили про закриття всіх справ про незаконне збагачення
Вибори 2019 Вибори 2019: головні новини дня Рейтинги кандидатів
Новини України НАБУІгор Кононенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся