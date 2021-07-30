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НАБУ показало відео "переслідування" автомобіля з Чаусом

Автор: Дмитро Левицький

Національне антикорупційне бюро України заявило, що суддя Микола Чаус перебуває в будівлі Служби безпеки України в Києві. Детективи показали відео, як автомобіль СБУ перевозив Чауса з Вінницької області в Київ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

НАБУ стверджує, що співробітники СБУ відмовилися віддати Чауса детективам, після чого відвезли його на вулицю Володимирську, 33 в Києві. Детективи "переслідували" автомобіль з Чаусом до самого управління СБУ в Києві.

"Відповідно до ч.1 ст. 210 КПК України уповноважена службова особа зобов’язана доставити затриманого до найближчого підрозділу органу досудового розслідування. Правоохоронці мають дотримуватися закону і передати підозрюваного, який розшукується детективами, уповноваженим представникам НАБУ", - заявили в бюро.

Нагадаємо, за даними РБК-Україна, наразі суддя Чаус перебуває у слідчому ізолятору СБУ в Києві. Джерело видання розповіло, що Чаус перебуває в будівлі на Аскольдовому провулку.

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Служба безпеки УкраїниНАБУНиколай Чаус