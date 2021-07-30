UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НАБУ показало видео "преследования" автомобиля с Чаусом

Автор: Дмитрий Левицкий

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что судья Николай Чаус находится в здании Службы безопасности Украины в Киеве. Детективы показали видео, как автомобиль СБУ перевозил Чауса из Винницкой области в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

НАБУ утверждает, что сотрудники СБУ отказались отдать Чауса детективам, после чего отвезли его на улицу Владимирскую, 33 в Киеве. Детективы "преследовали" автомобиль с Чаусом до самого управления СБУ в Киеве.

"В соответствии с ч. 1 ст. 210 УПК Украины уполномоченное служебное лицо обязано доставить задержанного в ближайшее подразделение органа досудебного расследования. Правоохранители должны соблюдать закон и передать подозреваемого, который разыскивается детективами, уполномоченным представителям НАБУ", - заявили в бюро.

Напомним, по данным РБК-Украина, сейчас судья Чаус находится в следственном изоляторе СБУ в Киеве. Источник издания рассказал, что Чаус находится в здании на Аскольдовом переулке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныНАБУНиколай Чаус