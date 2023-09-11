Бизнес родственников Шурмы подозревают в оптимизации уплаты налогов: что известно

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма может быть причастен к скандалу, связанному с уплатой налогов. Точнее - с оптимизацией их уплаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование ZN.UA.

Как говорится в статье, у брата Ростислава Олега Шурмы числятся в совместном владении две фирмы - ООО "КД Энерджи 2" и ООО "Восстановительная Энергия Запорожья".

Основатель "КД Энерджи 2" - кипрская компания KD 2 Energy holding limited, которой владеют Олег Шурма (50%) и оффшоры Adelis Inc (Сейшелы) и Dolpinta Holding limited (Кипр).

В "Восстановительной Энергии Запорожья" владелец другой - ООО "Экопауэр Инвест", что на 76% принадлежит ЗНИКИФ "Гелиос" (венчурный фонд), а на 23% - Zambelica Limited из Кипра.

"Гелиос" в 2019-2021 возглавлял сам Ростислав Шурма. Однако после назначения в ОП должность директора заняла жена его брата Олега - Ксения Шурма.

В учредителях фонда отмечается ООО "Соньер инвест" с уставным капиталом в 150 тыс. грн. Бенефециарами указаны Светлана Стоян (поставщик книг в Донецкой области) и Ольга Кузина (ФЛП из Запорожья).

По словам журналистов, венчурные фонды очень удобны для оптимизации по уплате налогов. В частности, по действующему налоговому кодексу, все институты совместного инвестирования (венчурный фонд) освобождаются от уплаты налога на прибыль и имеют вдвое меньшую ставку налогообложения дивидендов. А еще они могут ссужать средства своим же компаниям и тем самым уменьшать налог на прибыль у дочерних предприятий.

"В общем, перенесение денег, а значит, и налогового обязательства на предприятия со льготным налогообложением - оптимизаторская классика, но любой налоговик подтвердит: это схема на грани, а часто и за ней", - пишут авторы расследования.

Только в 2022 году определена как прибыльная компания, "Соньера" задекларировала 328 млн. грн. до налогообложения. При этом "в финансовой отчетности по налогу на прибыль указаны только нули вместо десятков миллионов гривен".

"Гелиос" тоже отличился в неуплате налогов. Будучи совладельцем 26 юрлиц в Украине и двух венгерских, фонд получил немало доходов, чтобы получить активы на 1,4 млрд грн (на конец 2022 года). Часть денег была инвестирована в собственность компаний, но большинство из них заимствовано им же, причем под процент.

"За 2022 год доход фирмы составил 85 млн грн. Но налог на прибыль равнялся лишь 181 тыс. грн, поскольку финансовые расходы составили более 74 млн грн. То есть "Мастер финанс" заплатило кому-то, у кого одалживало деньги, 74 млн грн за обслуживание этого займа А если бы этой лазейки не было и кредитор не одолжил "Мастер финанса" денег, а внес их в уставный капитал, то эти 74 млн стали бы прибылью фирмы, и налог в размере 18% от прибыли вырос бы из жалких 181 тыс. грн до около 13 млн", - говорится в статье.

Журналисты также выяснили, что "Гелиос" не единственный венчурный фонд в собственности семьи Шурмов. У Олега их еще по меньшей мере два - "Пространство" и "Квантум", причем с уставным капиталом более 100 млн грн.

Напомним, ранее сообщалось, что солнечные электростанции принадлежащие брату заместителя председателя Офиса президенту Ростиславу Шурме – Олегу Шурме, получили от государства более 300 млн грн, несмотря на то, что они сейчас оккупированы.

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