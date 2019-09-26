НАБУ передало до суду справу про 8 млн доларів збитків "Укркосмосу"

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завершило досудове розслідування у справі про розкрадання понад 8 млн доларів на державному підприємстві "Укркосмос". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАБУ.

За даними слідства, колишні директор підприємства і позаштатний радник гендиректора протягом 2011-2017 років організували схему, за якою вивели за кордон і легалізували 8,245 млн доларів за кредитом у розмірі 292,4 млн доларів, наданого Канадським експортним агентством для виготовлення та запуску першого українського геостаціонарного телекомунікаційного супутника

Повідомляється, що обвинувальний акт стосовно колишніх чиновників направлено до Вищого антикорупційного суду для розгляду справи по суті.

"Через дії обвинувачених зірваний запуск супутника "Либідь" як однієї зі складових побудови Національної супутникової системи зв'язку України. Водночас, уряд змушений сплачувати за кредитом, наданим держпідприємству. Наразі ці витрати уряду вже становлять близько 6 млрд грн", - додали в НАБУ.

Нагадаємо, 13 лютого 2019 року детективи НАБУ завершили досудове розслідування у справі про розкрадання на державному підприємстві "Укркосмос".

РБК-Україна повідомляло раніше, що детективи бюро 4 грудня повідомили про підозру двом особам, ймовірно причетним до нанесення 8,2 доларів збитків "Укркосмосу".