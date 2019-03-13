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НАБУ відкрило справу після другої частини розслідування про корупцію в "оборонці"

Новини » Політика    13.03.2019 - 15:55
НАБУ відкрило справу після другої частини розслідування про корупцію в "оборонці"
Фото: Артем Ситник (РБК-Україна)

НАБУ відкрило справу після розслідування журналістів "Наші гроші"

Директор НАБУ Артем Ситник заявив, що після публікації розслідування журналістки Лесі Іванової про розкрадання в "Укроборонпромі" було зареєстровано провадження. Про це він заявив в ході позачергового розширеного засідання Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для проведення розслідування відомостей щодо розкрадань в оборонній сфері, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що деякі розслідування, які проводились НАБУ, показують, що дуже часто вчиненню злочину сприяє те, що немає повного переліку майна. 

"Дійсно в НАБУ є відділ, який займається розслідуванням справ у сфері оборони. Робота певна, в тому числі за інформацією, вона проводилась. Деякі оприлюднені матеріали нам раніше не були відомі. Справа зареєстрована по другій серії репортажу, ми зараз зареєстрували провадження і детективи зараз працюють в тому напрямку. Дуже багато справ зараз в розробці", - сказав він.

Нагадаємо, журналісти-розслідувачі програмі "Наші гроші" установили, що нинішній директор "Укроборонпрому" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.

Після цього за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) доручено провести аудит "Укроборонпрому" та підприємств-учасників концерну із залученням  іноземних експертів.

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