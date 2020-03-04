НАБУ відкрило справу проти Нефьодова

Національної антикорупційне бюро України (НАБУ) відкрило справу про можливу корупцію голови Державної митної служби Максима Нефьодова. Про це повідомляють РБК-Україна джерела в НАБУ.

НАБУ відкрило справу в зв'язку з рішенням суду.

"Ми виконали рішення суду і відкрили кримінальне провадження", - сказало джерело в НАБУ.

За інформацією неназваного заявника, група осіб нібито систематично одержувала хабарі за поставки горючих і не сертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників.

Він також стверджує, що в результаті таких дій держава нібито понесла збитки на суму понад 40 млн гривень. Сам голова митної служби в коментарі РБК-Україна заявив, що ця "справа" ініційована його недоброзичливцями.

Нагадаємо, раніше в аеропорту Херсона викрили митників на систематичних хабарях.

В кінці січня на хабарі викрили головного інспектора запорізької митниці.