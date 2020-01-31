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Головного інспектора митниці "Запоріжжя" викрили на систематичних хабарях

Новини » Суспільство     31.01.2020 - 19:39
Головного інспектора митниці "Запоріжжя" викрили на систематичних хабарях
Ілюстративне фото (УНІАН)

Митник загрожував підприємцям штучно перешкоджати ввезенню товарів

Служба безпеки України викрила на систематичному отриманні хабарів головного державного інспектора митного поста "Запоріжжя" Дніпровської митниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що чиновник вимагав від підприємців хабарі за не перешкоджання у ввезенні товарів на територію України.

"У разі відмови зловмисник погрожував бізнесменам штучними перешкодами і гальмуванням процесу оформлення та пропуску вантажів. За оформлення однієї митної декларації він вимагав 500 гривень. Таким чином, з кожної комерційної структури він отримував щомісяця данину в 50 тисяч гривень", - повідомили в СБУ.

Митника затримали під час отримання частини від хабара в 40 тисяч гривень.

За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення затриманому про підозру у злочині.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) оголосили підозри трьом затриманим, які пропонували хабар голові Фонду держмайна Дмитро Сенниченко. Підозрювані запропонували Сенниченко 5 млн доларів за призначення директора Одеського припортового заводу.

Також РБК-Україна повідомляло, що, за словами нардепа від "Слуги народу" Андрія Холодова, щодня держбюджет втрачає як мінімум 200 млн гривень на митниці. За даними нардепа, в січні втрати бюджету могли скласти близько 8 млрд гривень.

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