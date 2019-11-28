НБУ подав в суд на Дубинського

Фото: Олександр Дубинський (РБК-Україна)

Нацбанк вимагає спростування інформації

Солом’янський районний суд міста Києва 12 листопада відкрив провадження за позовом Національного банку України (НБУ) до депутата Верховної ради Олександра Дубінського (фракція "Слуга народу") про захист ділової репутації центрального банку. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, НБУ вимагає від Дубінського спростувати недостовірну інформацію, поширену ним у мережі Інтернет.

Зокрема, депутат повідомив, що керівництво НБУ в особі голови НБУ Якова Смолія та першого заступника голови Катерини Рожкової нібито організувало "злодійську схему", яка полягає у цілеспрямованому виведенні банків із ринку за хабарі від їхніх акціонерів для подальшої виплати їм компенсації з держбюджету.

Депутат також навів приклад виведення Радикал Банку з ринку у 2015 році та нібито здійсненої сплати з боку Національного банку на користь бізнесмена-втікача Сергія Курченка майнової шкоди у розмірі 128 млн грн.

Національний банк вимагає спростування цієї інформації, оскільки вважає її недостовірною.

Нагадаємо, Національний банк України 27 листопада заявив про атаку, ініційовану олігархом Ігорем Коломойським. Зокрема, НБУ заявив про "наклеп в ЗМІ і проплачених мітингах під стінами банку".

Нагадаємо, у вересні Національний банк України (НБУ) заявив, що не відшкодовував акціонеру "Радикал Банку" кошти та жодних законних підстав для такого відшкодування немає. Таким чином НБУ прокоментував заяву заступника голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Олександра Дубінського про те, що Національний банк нібито сплатить на користь ТОВ "Промислова інноваційна компанія" (акціонер "Радикал Банку", що володіє 71% акцій банку) 128,9 млн грн відшкодування майнової шкоди.