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Арахамія: розслідування про статки Дубінського не має корупційної складової

Новини » Політика     12.11.2019 - 15:14
Арахамія: розслідування про статки Дубінського не має корупційної складової
Фото: Давид Арахамія (РБК-Україна)

Арахамія сказав, що це повинен коментувати сам Дубінський

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що розслідування журналістів видання Bihus.info про статки народного депутата Олександра Дубінського не містить матеріалів, у яких можна побачити корупційну складову. Про це він заявив журналістам у кулуарах Ради, передає кореспондент РБК-Україна.

Арахамія зазначив, що Дубинський сам повинен коментувати неспівмірність його заробітної плати і розмірів його доходу.

"Я взагалі не зрозумів суті розслідування: це був сюжет про заздрість ... Якби це був держслужбовець-корупціонер, він нажив, у нього була б маленька зарплата, а такий стан - потрібно робити розслідування і розбиратися. Якщо це приватна особа, то я бажаю всім приватним особам мати такий стан, як у пана Дубинського, його мами і всіх родичів ", - заявив він.

Зазначимо, Styler писав, що у журналістському розслідуванні програми "Наші гроші" від Bihus.info було опубліковано розслідування про статки Дубінського. Журналісти встановили, що він і його сім'я протягом останніх кількох років стали власниками 24 квартир, 17 автомобілів, двох будинків і 70 соток землі на загальну суму близько 2 млн доларів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський зажадав від усіх членів фінансового комітету Верховної ради пройти детектор брехні. Таким чином, він відреагував на скандал, пов'язаний з тим, що в ЗМІ з'явилася інформація про хабарі членам фінансового комітету Верховної ради, які представляють "Слугу народу".

Зокрема, поліграф пройшли голова фракції Давид Арахамія і заступник голови фінансового комітету Олександр Дубинський.

Арахамія вважає, що нормандська зустріч пройде в цьому році Зустріч Зеленського з Путіним необхідна, щоб піти від "Мінська", - Арахамія
Новини України Давид Арахамія
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