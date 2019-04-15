ДБР розслідує ймовірні зловживання НАБУ в справі в "оборонці"

Фото: НАБУ (РБК-Україна)

ДБР наразі перевіряє факти використування свого службового становища службовими особами НАБУ

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) перевіряють можливі зловживання НАБУ під час слідства в кримінальному провадженні щодо поставок далекомірів на Харківський бронетанковий завод, до яких може бути причетний син колишнього першого заступника секретаря РНБО Ігор Гладковський. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Слово і Діло".

Як зазначається в ухвалі Печерського районного суду міста Києва, ДБР наразі перевіряє факти використування свого службового становища службовими особами НАБУ, які умисно приховали листування іншого фігуранта справи Андрія Рогози, яке НАБУ отримало із Головної військової прокуратури. Зазначене листування вміщається на 87 сторінках, які військові прокурори виділили з іншого кримінального провадження.

Слідчий ДБР у клопотанні вказував, що даними листуваннями підтверджується факт заволодіння службовими особами різних суб'єктів господарювання коштами підприємств, що входять до складу "Укроборонпром", зокрема Харківського бронетанкового заводу, яке розслідує НАБУ. У Бюро вважають, що службовці НАБУ протягом 2-х років з метою одержання неправомірної вигоди не проводили жодних слідчих (розшукових) дій та інших заходів, які спрямовані на здобуття доказів та притягнення винних до кримінальної відповідальності. Так, у вказаному провадженні попередня кваліфікація за частиною 2 статті 364 (зловживання службовим становищем) і ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) ККУ.

Слідчий ДБР додав, що супровідним листом головного військового прокурора Анатолія Матіоса на адресу антикорупциійного бюро надійшло 87 аркушів, виділених з кримінального провадження і на яких містилося листування Рогози. Згідно з додатками до листа, на ньому стоїть вхідний штамп НАБУ, а вказані матеріали зареєстровані в системі електронного документообігу АСКОД, про що свідчить витяг з відповідної системи. Після чого перший заступник директора НАБУ Гізо Углава на зазначений супровідний лист накладено резолюцію "керівнику Головного підрозділу детективів НАБУ Андрія Калужинському прошу вивчити та доповісти". Своєю чергою Калужинський доручив вивчити ці матеріали детективу.

Нагадаємо, на початку квітня президент України Петро Порошенко під час наради з секретарем РНБО Олександром Турчиновим та його заступником Сергієм Кривоносом звернувся до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу Державного концерну "Укроборонпром".

Раніше в розслідуванні журналістки "Наші гроші" Лесі Іванової говорилося про те, що нинішній директор "Укроборонпром" Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський вкрали мільйони на міжнародному контракті.