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НАБУ объявило нардепа Дубневича в розыск из-за дела о хищении газа

Вторник 17 октября 2023 13:13
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НАБУ объявило нардепа Дубневича в розыск из-за дела о хищении газа Фото: нардеп Ярослав Дубневич (facebook.com/antac.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

НАБУ объявило в розыск действующего народного депутата Ярослава Дубневича по делу о хищении газа на сумму более 2,1 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального антикоррупционного бюро Украины.

Действия нардепа квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 Уголовного кодекса Украины.

Дело Дубневича

По данным следствия, Дубневич в течение 2013-2017 годов организовал схему для кражи газа подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздельской ТЭЦ на сумму более 2,1 млрд гривен.

ТЭЦ заключили ряд соглашений о закупке природного газа у "Нафтогаза Украины" по льготной цене. Но закупленный дешевый газ участники схемы использовали не для производства тепла для населения, а для частного бизнеса. А именно для производства электроэнергии, которую продали через предприятие "Энергорынок" по рыночной цене.

По расчетам НАБУ, участники схемы получили незаконный доход в сумме более 3,5 млрд гривен.

В течение 2013-2018 годов нардеп организовал "отмывание" части денег - 450 млн гривен. Для этого он использовал подконтрольные фирмы и оффшоры на Кипре и Маршалловых островах. Наконец, средства вернулись в Украину в виде иностранных инвестиций для нового бизнеса во Львовской области.

10 октября Дубневичу объявили о подозрении. Он стал шестым подозреваемым в рамках этого дела. При этом нардеп не прибыл на получение подозрения, а на звонки от детективов не отвечал.

Адвокаты нардепа заявляли, что не знают, где находится парламентарий. Прокуроры не обнаружили нардепа ни по одному адресу, которые есть у следствия.

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