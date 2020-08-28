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НАБУ оскаржить закриття справи "Роттердам+"

Київ, П'ятниця 28 серпня 2020 18:34
НАБУ оскаржить закриття справи "Роттердам+"
Фото: НАБУ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Національне антикорупційне бюро України оскаржить закриття так званої справи "Роттердам+". Рішення про закриття справи прийняв процесуальний керівник зі Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ в Facebook.

Повідомляється, що розслідування було на завершальній стадії, а детективи НАБУ зібрали докази вини підозрюваних. У справі було шестеро підозрюваних. Їм інкримінувалося нанесення майже 19 млрд гривень збитків споживачам електроенергії.

В бюро стверджують, що прокурор САП жодного разу не витребував матеріали для вивчення і не з'ясовував у слідства, чи дійсно вичерпано можливості для доведення вини підозрюваних. А два дні тому взагалі обговорював, як рухатися по справі далі.

"Замість того, щоб направити її до суду, з незрозумілих детективам причин, він несподівано прийняв рішення про закриття справи нібито на підставі відсутності достатніх доказів і можливостей їх отримати, таким чином, зробив неможливим покарання винних", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим НАБУ оскаржить рішення про закриття справи "Роттердам+" перед керівництвом САП і генеральним прокурором.

Нагадаємо, одним з підозрюваних у справі "Роттердам+" був колишній голова Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк.

"Роттердам+" - це методика визначення вартості вугілля для ТЕС при розрахунку прогнозної оптової ціни електроенергії в Україні. Методика застосовувалася в Україні з 1 травня 2016 року по 30 червня 2019 року.

Припинила дію, коли в Україні запрацював новий ринок електроенергії.

У березні 2017 року НАБУ почало розслідування за фактом зловживання посадовцями НКРЕКП при затвердженні цієї формули, в Євросоюзі кримінальну справу назвали втручанням у роботу регулятора.

У травні 2019 президент Володимир Зеленський на зустрічі з керівництвом НАБУ і САП закликав показати результати у розслідуванні резонансних корупційних злочинів. Майже через три місяці підозри у справі "Роттердам+" повідомили шести особам.

Влітку 2020 року керівник САП Назар Холодницький заявляв, що у слідства відсутній висновок експертизи, що підтверджує нанесення майже 19 млрд гривень збитків.

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