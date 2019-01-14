ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

НАБУ розслідуватиме справу проти Луценка

Новини » Суспільство    14.01.2019 - 13:14
НАБУ розслідуватиме справу проти Луценка
Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценка підозрюють у хабарництві

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почати розслідування за фактом отримання хабара генеральним прокурором України Юрієм Луценком. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення суду.

Повідомляється, що Луценко підозрюють у змові зі своїм першим заступником Дмитром Сторожуком. 17 жовтня 2018 року на особистому прийомі у голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака на Луценка та Сторожука подали заяву про вчинення кримінального корупційного правопорушення.

Зокрема, зазначається, що Луценко і Сторожук вчинили правопорушення за ст. 27 (види співучасників), 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст.396 (приховування злочину), ч.2 ст. 366 (службове підроблення), ч.2 ст. 368 (одержання хабара), ст.382 (невиконання судового рішення) КК України. 

СБУ 30 жовтня направила звернення до НАБУ. Пізніше, у НАБУ зазначили, що не знайшли ознак складу кримінальних правопорушень.

Після цього заявник звернувся до суду з вимогою внести відомості до ЄРДР.

"Суд  ухвалив зобов'язати службову особу НАБУ, не пізніше 24 годин після отримання копії ухвали, внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення… розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей", - йдеться в рішенні суду.

Відзначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро порушило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директора відомства Артема Ситника і прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

У Львівській області при спробі дати хабар затримали директора підприємства В Україні за тиждень за хабарництво затримали 17 людей
Новини України Юрій ЛуценкоНАБУвзятка
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся