НАБУ розслідуватиме справу проти Луценка

Фото: Юрій Луценко (РБК-Україна)

Луценка підозрюють у хабарництві

Солом’янський районний суд Києва зобов’язав Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почати розслідування за фактом отримання хабара генеральним прокурором України Юрієм Луценком. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на рішення суду.

Повідомляється, що Луценко підозрюють у змові зі своїм першим заступником Дмитром Сторожуком. 17 жовтня 2018 року на особистому прийомі у голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Грицака на Луценка та Сторожука подали заяву про вчинення кримінального корупційного правопорушення.

Зокрема, зазначається, що Луценко і Сторожук вчинили правопорушення за ст. 27 (види співучасників), 28 (вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч.1 ст.396 (приховування злочину), ч.2 ст. 366 (службове підроблення), ч.2 ст. 368 (одержання хабара), ст.382 (невиконання судового рішення) КК України.

СБУ 30 жовтня направила звернення до НАБУ. Пізніше, у НАБУ зазначили, що не знайшли ознак складу кримінальних правопорушень.

Після цього заявник звернувся до суду з вимогою внести відомості до ЄРДР.

"Суд ухвалив зобов'язати службову особу НАБУ, не пізніше 24 годин після отримання копії ухвали, внести до ЄРДР відомості про кримінальні правопорушення… розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей", - йдеться в рішенні суду.

Відзначається, що ухвала оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, управління внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро порушило кримінальне провадження за фактом можливого зловживання службовим становищем директора відомства Артема Ситника і прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.