Венедіктовій вказали на зловживання її радника Карпалюка

Фото: Ірина Венедиктова (РБК-Україна)

Генпрокурора просять вжити заходи по раднику Карпалюку, який незаконно блокував бізнес

Генеральному прокурору України Ірині Венедіктовій розповіли про зловживання прокурора Руслана Карпалюка, якого вона нещодавно призначила на посаду радника. Відповідні факти тиску на бізнес оприлюднили на своїй сторінки у Facebook співробітники компанії "Audi Центр Одеса Юг", передає РБК-Україна.

За даними компанії, саме Карпалюк, зловживаючи службовим становищем, в 2016-2017 році системно чинив тиск на підприємство, "проводив незаконні обшуки, безпідставно погоджував численні злочинні клопотання про накладення арештів на рахунки підприємства, намагаючись повністю паралізувати роботу одного з найбільших дилерських центрів AUDI в Європі".

Згідно з опублікованим текстом листа, мова йде про неодноразові звинувачення компанії в несплаті податків на суму понад 3,5 млн грн. При цьому декількома судовими інстанціями було доведено відсутність такого боргу та погашення компанією всіх необхідних платежів в бюджет.

Тим не менш, прокурори під керівництвом Карпалюка, за даними авторів листа, вводили в оману інші суди і клопотали про арешт рахунків підприємства, вилучення техніки та блокування її роботи. А закрите в судовому порядку кримінальне провадження було відновлено за два тижні до відкриття салону в 2016 році.

"В результаті підприємство не мало можливості своєчасно виплатити працівникам заробітну плату, виконати зобов'язання перед контрагентами, що призвело до погіршення ділової репутації та нанесенню шкоди. Вчинені посадовими особами Генеральної прокуратури дії неприйнятними для цивілізованого суспільства і правової держави", - сказано в повідомленні на офіційній сторінці компанії.

Автори повідомлення також нагадують, що за результатами їх обігу в 2017 році Карпалюк був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за неналежне виконання службових обов'язків, невжиття заходів щодо припинення незаконних дій працівників свого відділу, порушення вимог Інструкції щодо поводження з ключовими документами і носіями. Відповідний наказ був підписаний Генеральним прокурором України, а згодом Карпалюк і зовсім був звільнений з органів прокуратури.

"Глибоко переконані, що структура прокуратури повинна бути прозорою та ефективною, а Карпалюк не є зразком працівника Генеральної прокуратури. Сподіваємося, що Генеральний прокурор зверне увагу на надані факти і прийме відповідне рішення", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Ірина Венедіктова внесла відомості до ЄРДР щодо можливих протиправних дій президента, повноваження якого припинені, при призначенні суддів Верховного суду України.