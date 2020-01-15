НАБУ оголосило в розшук екс-нардепа Дзензерського

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило в розшук колишнього депутата Верховної ради Дениса Дзензерского від партії "Народний фронт". Про це мовиться в переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ, передає РБК-Україна.

Зазначено, що екс-депутат зник з поля зору правоохоронців 5 грудня минулого року.

Йому висунуто підозру у ч. 1 ст. 366-1 (декларування недостовірної інформації) Кримінального кодексу. Запобіжний захід Дзензерському не обиралася.

Нагадаємо, 19 листопада 2019 року Дзензерському оголосили про підозру у декларуванні недостовірної інформації за 2015-2018 роки. За даними слідства, він з метою приховування інформації про своєму реальному майновому положенні не задекларував невиконані фінансові зобов'язання перед банками на суму понад 4,7 млрд гривень.

Відзначимо, в лютому 2018 року Національне агентство по запобіганню корупції направило в НАБУ висновки за результатами повної перевірки декларацій Дзензерського. Згідно з висновками агентства, колишній нардеп був винен банкам майже 5 млрд гривень.

У березні 2019 року керівник САП Назар Холодницький розповідав про плани доопрацювати подання на Дзензерського.