САП доопрацює подання на трьох нардепів

Фото: Назар Холодницький (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами Холодницького, ГПУ повернула САП подання на Дубневича

САП планує допрацювати подання на трьох депутатів Верховної ради перед повторним направленням їх до генерального прокурора. Про це повідомив голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, глава САП поінформував, що отримав на доопрацювання подання на нардепа Дубневича.

"Вчора я отримав назад на доопрацювання подання на народного депутата Дубневича. Знову щось не влаштовує Генеральну прокуратуру. Щось знову треба виправляти, виправимо і знову направимо (до ГПУ, - ред.). По іншим двом поданням: я ще їх не отримав на доопрацювання. Але з інформації, яку я публічно чую, вони також будуть повернуті", - повідомив Холодницький.

Він наголосив, що, на думку генпрокурора, у Верховній раді може не вистачити голосів на підтримку подань про зняття депутатської недоторканості.

"Через це ці подання ГПУ можуть просто пропасти. Логіка в цих словах є. Йдеться про нардепа Дзензерського та нардепа Скуратовського. Їх звинувачують у недекларуванні. Стаття 306 зі значком 1. Ми також не можемо навмисно направляти подання у Верховну раду, знаючи, що вони не будуть розглянуті. Тому допрацьовується і все буде донесено-внесено", - запевнив Холодницький.

Нагадаємо, раніше САП направила генпрокурору Юрію Луценку подання на нардепа від Радикальної партії Сергія Скуратовського та депутата від "Народного фронту" Дениса Дзензерського.

Як писало РБК-Україна раніше, про те, що САП допрацьовує подання на Дзензерського, повідомлялося ще в листопаді 2017 року. Вперше документ подавався на погодження до ГПУ влітку 2017-го, проте його повернули на доопрацювання. За даними слідства, парламентар не вказав фінансові зобов'язання на суму понад 4 млрд гривень.

На Скуратовського відкрили справу ще в жовтні 2017 року. Йому інкримінують те, що він 3 роки поспіль не вказував у декларації будівельний бізнес дружини. Також нардеп прописав у сімейній квартирі своїх помічників - формальних власників яхт-клубу і мисливських угідь.