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Екс-нардепу Дзензерському оголосили про підозру

Новини » Політика     19.11.2019 - 16:16
Екс-нардепу Дзензерському оголосили про підозру
Фото: Денис Дзензерський (facebook.com-denys.dzenzerskyy)

Дзензерського підозрюють у недекларуванні 4,7 млрд гривень кредиту

Колишньому народному депутату Денису Дзензерському оголосили про підозру у недекларуванні фінансових зобов'язань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру.

Зокрема, джерело РБК-Україна підтвердило, що мова йде про Дениса Дзензерського.

Повідомляється, що народному депутату 8 скликання оголосили підозру в декларуванні недостовірної інформації за 2015-2018 роки. За даними слідства, він з метою приховування інформації про свій реальний майновий стан не задекларував невиконані фінансові зобов'язання перед банками на суму понад 4,7 млрд гривень.

"Дії колишнього народного обранця кваліфіковані за ст. 366-1 КК України. Незважаючи на те, що зараз зазначена особа не знаходиться за місцем проживання, вручення письмового повідомлення про підозру було здійснено в порядку, визначеному статтями 278, 111, 135 КПК України (відправлено засобами поштового та електронного зв'язку) ", - йдеться в повідомленні.

Екс-нардепу Дзензерському оголосили про підозру


Відзначимо, в лютому 2018 року Національне агентство по запобіганню корупції направило до НАБУ висновки за результатами повної перевірки декларацій Дзензерського. Згідно з висновками агентства, колишній нардеп заборгував банкам майже 5 млрд гривень.

У березні 2019 року керівник САП Назар Холодницький розповідав про плани доопрацювати подання на Дзензерського.

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