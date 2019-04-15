НАБУ оприлюднило антирейтниг розгляду справ у судах

Національне антикорупційне бюро України оприлюднило антирейтинг справ, які найдовше розглядаються в судах. Про це повідомляє РБК-Україна з с посиланням на прес-службу НАБУ.

Як зазначили в НАБУ, у 47 випадках з-поміж 192 справ, в яких детективи НАБУ завершили досудове розслідування, а прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальні акти до судових інстанцій, не відбулося навіть підготовче засідання.

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Зокрема, майже 2,5 роки у справі ПАТ "ДПЗКУ" засідання переносяться з різних причин. З грудня 2016 року у суді не дослідили жодного доказу. У провадженні щодо "Запоріжцивільпроекту" 19 березня 2019 року знову перенесено підготовче засідання. Наступне призначили майже за чотири місяці - на 9 липня 2019 року, повідомили в НАБУ.

За даними агентства, судді часто визначають графік засідань з інтервалом у 2-3 місяці. "Вочевидь, це відбувається через зайнятість колегії в інших провадженнях, заплановані відпустки або сподівання щодо початку роботи Антикорупційного суду, куди будуть передані справи НАБУ і САП за підсудністю", - вважають НАБУ.

Нагадаємо, станом на 31 березня детективи Національного антикорупційного бюро розслідують 724 кримінальних проваджень, у межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 квітня судді Вищого антикорупційного суду та Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду склали присягу. Суд створений для того, що розглядати справи, які розслідує НАБУ.