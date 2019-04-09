НАБУ: про підозру повідомлено 158 особам

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Детективи Національного антикорупційного бюро розслідують 724 кримінальних проваджень

За станом на 31 березня детективи Національного антикорупційного бюро розслідують 724 кримінальних проваджень, у межах яких 158 особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу НАБУ.

У березні підозрюваними стали дев’ять учасників корупційної схеми з розкрадання особливо цінної землі в Києво-Святошинському районі, серед яких посадовці Національної академії аграрних наук України, Держземагентства в Київській області та співробітник Служби безпеки України.

Також НАБУ оголосило про підозру 5 особам у розтраті 2,225 млн доларів (55,5 млн грн) "СпецТехноЕкспорту". Серед них - чинний керівник держкомпанії та низка колишніх посадовців цієї ж установи.

Зокрема, у НАБУ нагадали, що меру Одеси Генадію Труханову також оголосили про підозру у внесенні недостовірної інформації до електронних декларацій за 2015 та 2016 роки.

Завершено розслідування низки резонансних кримінальних проваджень. Зокрема, йдеться про факти:

завдання понад 13 млн грн збитків державному підприємству "Конотопський авіаремонтний завод "Авіакон", що входить до складу концерну "Укроборонпром" (ч.2. ст.364 КК України);

заволодіння депутатом Київської міської ради, екс-секретарем земельної комісії, шістьома земельними ділянками у столиці вартістю понад 2,5 млн гривень (ч.5 ст.191, ч.3 та ч.4 ст.358 КК України);

одержання трьома співробітниками Головного управління Національної поліції у місті Києві неправомірної вигоди у розмірі 50 тис. доларів (ч.4. ст.368 КК України).

Нагадаємо, НАБУ розслідує кримінальне провадження про відмову свідка від дачі показань під час досудового розслідування та судового розгляду справи проти мера Одеси Геннадія Труханова.