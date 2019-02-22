НАБУ назвало причину обшуків у Полтавській ОДА

Обшуки проводять у справі про вимагання великого хабара

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски у чиновников Полтавской ОГА по делу о вымогательстве взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook НАБУ.

Сообщается, что сегодня детективы НАБУ проводят обыски по месту работы и жительства ряда должностных лиц Полтавской ОГА. Также в НАБУ уточнили, что следственные действия проходят на основании решения суда в рамках расследования дела по факту вымогательства и получения неправомерной выгоды в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 УК Украины).

Напомним, ранее сообщалось, что НАБУ проводит обыски у руководителей Полтавской ОГА. Как отмечают местные СМИ, следственные действия проходят по делу о реконструкции Полтавского аэропорта, а также содержании дорог в области. В частности, у НАБУ есть вопросы по компании "Алви Род", которая получила средства на содержание дорог, однако фактически работ не выполняла. Предполагается, что ее представители дали взятку властям Полтавской области за победу в тендере.

На прошлой неделе детективы НАБУ провели обыски в помещениях НКРЭКУ по делу о злоупотреблениях во время принятия так называемой формулы "Роттердам +".