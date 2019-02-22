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НАБУ проводить обшуки у керівників Полтавської ОДА

Новини » Надзвичайні події    22.02.2019 - 11:41
НАБУ проводить обшуки у керівників Полтавської ОДА
Фото: обшуки в Полтавській ОДА (poltava.to)

Обшуки проходять в зв'язку з розкраданнями на реконструкції аеропорту та утриманні доріг

Національне антикорупційне бюро України проводить обшуки у керівників Полтавської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве інтернет-видання "Полтавщина".

Повідомляється, що детективи провели обшуки за місцем проживання першого заступника голови Полтавської ОДА Андрія Пісоцького і у директора Департаменту будівництва, містобудування та архітектури Тимофія Голбана. Також провели обшуки в їх робочих кабінетах і в кабінеті голови ОДА Валерія Головка. Також слідчі дії пройшли у радника Пісоцького Олександра Литвинова.

Також повідомляється, що обшуки проходять у справі про реконструкцію Полтавського аеропорту, а також утримання доріг в області. Зокрема, у НАБУ є питання по компанії "Алві Рід", яка отримала кошти на утримання, однак фактично робіт не виконувала.

Передбачається, що Пісоцького, Голбана і Литвинова доставлять до Києва для обрання запобіжного заходу.

Нагадаємо, цього тижня пройшли обшуки в департаменті енергетики, енергозбереження та впровадження інноваційних технологій Миколаївської міської ради.

Пізніше в поліції пояснили, що обшуки проводилися в рамках кримінальної справи за фактом розтрати майна.

 

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