НАБУ назвало хибними висновки журналістів з корупції в "оборонці"

В Антикорупційному бюро переконані, що жоден з їхніх працівників не брав хабарів

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о беспочвенности обвинений в адрес его сотрудников в ангажированности и сотрудничестве с компаниями, которые "паразитируют" на закупках в оборонном комплексе, озвученные в журналистском расследовании. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

"Журналисты (программы "Наші гроші", - ред.) пришли в отношении НАБУ к ошибочным выводам, потому что не разобрались с тем, что именно означают ответы Национального бюро. Бюрократия вещь скучная, но поверхностный анализ приводит к искажению оценок", - говорится в сообщении.

Кроме того, НАБУ разместило на своем сайте материал со сканами документов, который должен доказать ошибочность обвинений расследователей.

"Мы уверены, что ни один из сотрудников НАБУ не брал взяток, как предположили журналисты. Подтвердить это законным образом - дело чести для нас", - также говорится в заявлении.

В частности НАБУ утверждает, что не оставляло без внимания ООО "Оптимумспецдеталь" и приводит письма, которые отправлялись "Укроборонпрому", в которых говорится о признаках возможной противоправной деятельности этой компании.

А в ответ на обвинение в удалении "Оптимумспецдетали" из списка фиктивных фирм утверждают, что вообще не уполномочены давать справки о фиктивности.

"Государственный концерн "Укроборонпром" неоднократно обращался к НАБУ с просьбой предоставить информацию о компаниях-контрагентах. Ответы НАБУ касались исключительно тех компаний, о которых спрашивал "Укроборонпром", - подчеркнули в НАБУ.

Также в бюро заявляют, что упомянутое в переписке фигурантов журналистского расследования имя "Гиви" не может указывать на заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, поскольку "в указанный период (21-31 января 2017) никаких писем по упомянутым компаниям первый заместитель директора НАБУ не подписывал" и не находился в командировке или в отпуске, как об этом упоминалось в расследовании.

Напомним, управление внутреннего контроля НАБУ начало служебное расследование по фактам возможных неправомерных действий работников Бюро, связанных с фигурантами журналистского расследования о хищениях в "Укроборонпроме".