Ситник прийде на засідання антикорупційного комітету, - НАБУ

Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні комітету заслухають звіт НАБУ за півроку роботи

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник планує взяти участь у засіданні комітету Верховної ради з питань протидії та запобігання корупції, на якому буде розглянутий звіт НАБУ. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначимо, на засіданні комітету буде представлений звіт за півроку роботи бюро.

"Попередньо так, підтверджуємо участь", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше в комітеті ВР з питань протидії корупції повідомили, що планують заслухати звіт НАБУ і задати питання особисто директору бюро Артему Ситнику. Однак у комітеті відзначали, що глава НАБУ поки не підтвердив свою присутність.

Відзначимо, в понеділок анонсувалося, що звіт НАБУ в середу, 13 березня, заслухає антикорупційний комітет Верховної ради. Так, звіт буде стосуватися діяльності агентства за останні півроку.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Місяць мінусовки: кого може привести на Банкову війна еліт", крайнім за мотивами розслідування журналістів Bihus.Info про розкрадання в "Укроборонпромі" може виявитися директор НАБУ Артем Ситник.