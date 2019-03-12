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Ситник прийде на засідання антикорупційного комітету, - НАБУ

Новини » Політика    12.03.2019 - 18:20
Ситник прийде на засідання антикорупційного комітету, - НАБУ
Фото: Артем Ситник (Віталій Носач/РБК-Україна)

На засіданні комітету заслухають звіт НАБУ за півроку роботи

Голова Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник планує взяти участь у засіданні комітету Верховної ради з питань протидії та запобігання корупції, на якому буде розглянутий звіт НАБУ. Про це у коментарі РБК-Україна повідомили у прес-службі НАБУ.

Зазначимо, на засіданні комітету буде представлений звіт за півроку роботи бюро.

"Попередньо так, підтверджуємо участь", - повідомили в НАБУ.

Нагадаємо, раніше в комітеті ВР з питань протидії корупції повідомили, що планують заслухати звіт НАБУ і задати питання особисто директору бюро Артему Ситнику. Однак у комітеті відзначали, що глава НАБУ поки не підтвердив свою присутність.

Відзначимо, в понеділок анонсувалося, що звіт НАБУ в середу, 13 березня, заслухає антикорупційний комітет Верховної ради. Так, звіт буде стосуватися діяльності агентства за останні півроку.

Як писало РБК-Україна раніше в матеріалі "Місяць мінусовки: кого може привести на Банкову війна еліт", крайнім за мотивами розслідування журналістів Bihus.Info про розкрадання в "Укроборонпромі" може виявитися директор НАБУ Артем Ситник.

Корупція в "оборонці": НАБУ заявило про початок службового розслідування Ситник поки не підтвердив присутність на розгляді звіту НАБУ
Новини України отчетНАБУАртем СытникВерховна Рада
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